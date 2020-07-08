Зеленський додав у декларацію продаж майна майже на 13,5 мільйона

Президент Володимир Зеленський задекларував отримання доходу в розмірі близько 13 млн 470 тисяч гривень від продажу нерухомого майна.

Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни в майновому стані в реєстрі електронних декларацій на сайті НАЗК.

За опублікованими даними, Президент 2 липня отримав 12 млн 114 тисяч гривень доходу від відчуження нерухомого майна.

Крім того, Зеленський отримав 1 млн 356 тисяч гривень від відчуження земельної ділянки.

Покупцем майна значиться Кісєль Валентина Дмитрівна.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський раніше поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства.

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В ОП заявили, що у 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів.

В ОП зауважили, що згідно із законодавством, Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення.