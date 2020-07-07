Україна поновила роботу 105 диппредставництв за кордоном

Міністерство закордонних справ станом на 7 липня відновило роботу 105 закордонних дипломатичних представництв, 11 наразі залишаються зачиненими через епідситуацію у країнах перебування.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу 7 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми відновлюємо роботу закордонних дипломатичних установ, яка була припинена у зв’язку з поширенням пандемії і встановленням відповідних заборон. Станом на сьогодні повністю або частково відновлено консульський прийом у 105 посольствах та консульствах України зі 116-ти», - сказав Кулеба.

Він додав, що консульську роботу не поновлено лише в 11 закордонних дипустановах у країнах, де пандемічна ситуація є особливо складною.

«Але щойно така можливість з’явиться, ми це зробимо», - пообіцяв глава МЗС.

За даними Worldometer, у світі виявлено 11 764 563 випадки зараження коронавірусом, зокрема 541 242 летальні, одужало 6 758 611 людей.