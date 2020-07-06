Дискусії в ООН про тероризм мають враховувати злочини Росії на Донбасі – Кислиця

Протидія тероризму й злочинному екстремізму в умовах глобальної пандемії стане основною темою дискусій цього тижня в ООН, де буде обговорений широкий спектр викликів – від збройних, кібер- та біологічних загроз до фінансування тероризму.

Україна також візьме участь у дискусіях й обов'язково нагадає країнам-членам про "терористичний компонент" російської агресії, повідомив в коментарі Укрінформу Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Упродовж цілого тижня представники урядів, а також експерти держав-членів ООН і неурядових організацій говоритимуть про реагування на терористичні напади, фінансування тероризму, зростаючі загрози біологічного та кібер-тероризму, прояви правоцентристського насильницького екстремізму, висловлювання ненависті в умовах пандемії, а також врахування гендерного аспекту у контртерористичній діяльності",- поінформував український дипломат.

Крім того, за його словами, йтиметься про підтримку жертв тероризму під час "коронакризи", запобігання радикалізації молоді, важливість соціальної згуртованості, роль громадянського суспільства й ЗМІ для запобігання й протидії тероризму.

"Українська сторона теж буде представлена в обговореннях і безумовно нагадає державам-членам ООН, що агресія Росії проти України також включає терористичний компонент", - підкреслив Кислиця.

Дипломат зауважив: "ООН має бути свідомою, що необхідність припинення зловмисної діяльності держав-спонсорів тероризму повинно бути одним із першочергових питань порядку денного міжнародної безпеки".

Крім того, тиждень обговорень проблематики тероризму в ООН стане частиною процесу підготовки огляду Глобальної контртерористичної стратегії ООН.

"Сподіваємося, що ці обговорення сприятимуть інклюзивності й транспарентності процесу підготовки до огляду Глобальної контртерористичної стратегії ООН. Для нас важливим є об’єктивне відображення сучасних терористичних загроз, а також готовності держав протидіяти їм практично", - пояснив український дипломат.

У цьому зв'язку він нагадав, що українська сторона завжди займала активну позицію в розробці ініціатив та пропозицій щодо протидії тероризму. Так, у 2017 році за ініціативи нашої держави, яка на той час була непостійним членом Ради Безпеки ООН, була схвалена перша в історії резолюція про захист критичної інфраструктури від терористичних атак, зазначив Постійний представник України при ООН.