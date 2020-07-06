Зеленський ще не вніс до Ради кандидатуру на посаду глави НБУ, Гетманцев назвав дедлайн

Президент Володимир Зеленський ще не вніс до Верховної Ради кандидатуру на посаду голови Національного банку України.

Призначити нового очільника НБУ Рада повинна щонайпізніше 17 липня, повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Президент ще не вніс претендента до Верховної Ради, це рішення Президента, він вносить лише одну людину, яку ми розглядаємо — підтримуємо чи не підтримуємо. Тому консультації ці ще тривають. Але на зустрічах обговорювалися не стільки навіть прізвища, скільки вимоги до кандидатів: про те, що він має бути банкіром, із кришталевою діловою репутацією, бути порядною людиною, яка захищатиме інтереси держави, а не певних стейкхолдерів... Дедлайн (щодо висунення кандидатури на посаду голови НБУ і розгляд її на пленарному засіданні ВР, — ред.) є: ми вважаємо, що цей дедлайн — 17 липня, бо це останній день сесії, а піти на канікули з незатвердженим головою Національного банку небезпечно для ринку, це певна нестабільність для фінансового ринку, це неправильне рішення", — зазначив Гетманцев.

При цьому він зауважив, що у Президента є список із претендентів на посаду голови Нацбанку.

"Я був присутній на тих консультаціях, які Президент проводив і з ринком, і з державними банками, насправді там немає трьох списків, є один список із претендентів", — уточнив депутат.

Щодо прізвища потенційно фаворита Гетманцев зауважив, що не може називати імен, аби не зашкодити процесу. Водночас наявність своєї кандидатури у списку претендентів на цю посаду він назвав жартом колег у парламенті: "Хоча багато хто підходить і пропонує, але я не розглядаю себе в якості голови Національного банку і навіть не відповідаю критеріям щодо освіти, які висуваються законом про Національний банк".

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Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президентові заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

В Офісі Президента запевнили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія. 3 липня Верховна Рада звільнила його з посади.