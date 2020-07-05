Кулеба назвав три основні фактори відносин України та Туреччини

Високий рівень політичного діалогу між Україною та Туреччиною, розвиток українського бізнесу та зміцнення громади в цій країні є основою для двосторонніх відносин, їхнього зміцнення та поглиблення, що важливо не лише для двох країн, а й для регіону вцілому.

Про це в коментарі Укрінформу за результатами робочого візиту до Туреччини сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Відзначу три основні фактори. Це високий рівень політичного діалогу та конкретні міждержавні проєкти, розвиток українського бізнесу в Туреччині і розвиток міжлюдських контактів. На цьому побудуються більш тісні відносини між нашими країнами. Це вигідно не лише нам, а й регіону загалом», - наголосив міністр.

Щодо політичного діалогу він наголосив на його змістовності й предметності та пообіцяв українському бізнесу в Туреччині допомогу та підтримку держави.

«Перше, відносини між Україною та Туреччиною зараз гарні й змістовні як ніколи. Розмова була дуже предметною і це найважливіше. Друге, потенціал і перспективи розвитку українського бізнесу в Туреччині, які теж є дуже серйозними, і моя зустріч з українськими підприємцями це підтвердила. Ми будемо допомагати українському бізнесу зміцнювати його позиції в Туреччині, навіть попри те, що на разі відсутня Угода про ЗВТ між нашими країнами», - сказав Кулеба.

Третім фактором він назвав зміцнення та роль української громади як основи для побудови відносин.

«Третє і найважливіше, я бачу, як зміцнюється українська громада в Туреччині. Вона користується підтримкою, повагою, і це означає, що ці міжлюдські контакти у відносинах між нашими країнами є надзвичайно міцним фундаментом», - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України 3-4 липня відвідав Туреччину з дводенним візитом. В Анталії за головування міністрів закордонних справ двох країн відбулося Восьме засідання Спільної групи стратегічного планування та двосторонні переговори міністрів віч-на-віч. Під час візиту міністр також взяв участь в урочистостях, зустрівся з представниками української та кримськотатарської діаспор, представниками бізнесу.