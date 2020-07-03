Рада суддів обурена заявами Саакашвілі про "фундаментальний переділ"

Рада суддів України та суддівська спільнота висловили обурення заявами голови Виконавчого комітету реформ Міхеіла Саакашвілі про судову гілку влади.

Відповідну заяву розміщено на сайті Ради суддів України.

«Рада суддів України та суддівська спільнота глибоко обурені заявами голови виконкому Нацради реформ Міхеіла Саакашвілі», - ідеться у зверненні.

У РСУ нагадали, що 30 червня на засіданні Національної ради реформ за участю Президента Володимира Зеленського, керівництва уряду і Верховної Ради глава держави відзначив необхідність судової реформи, позаяк в суспільстві існує великий запит на справедливість і безпеку.

«Рада суддів України погоджується з Президентом України, що у суспільстві існує запит на справедливість, хоча справедливість - це не завжди законність. Тому суть судової реформи має полягати у максимальному поєднанні cправедливості і законності, бо чим менша між ними розбіжність, тим більше громадяни відчувають захист своїх прав з боку держави через судову владу. Заява пана Саакашвілі, що "це буде фундаментальний переділ всього, що відбувається у нас у судовій системі", насторожує своєю радикальністю та безапеляційністю», - вважають у РСУ.

Там наголошують, що зараз у судовій системі "саме через подібні заяви та неврегульовані процедури щодо призначення суддів" утворився катастрофічний кадровий голод.

Крім того, коментуючи слова Саакашвілі, який в ефірі одного із телеканалів визначив судову гілку влади як головного винуватця відсутності інвестицій в Україну, у РСУ нагадують, що, відповідно до Указу Президента, Виконавчий комітет реформ є допоміжним органом, основними завданнями якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

«Повноваження голови комітету визначені відповідним Указом, і до них не належить вчинення дій, спрямованих на підрив конституційних засад поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову, нехтування принципами незалежності судів та суддів. Сподіваємось, що відповідні голослівні заяви не є проявом нерозуміння нагальних проблем судової гілки влади і не є проявом некомпетентності», - заявили в РСУ.

Варто зазначити, що в ефірі програми «Право на владу» 2 липня Міхеіл Саакашвілі заявив, що зараз «набагато важливіше реформувати судову систему», яка «глибоко хвора».