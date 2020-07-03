Судам дозволять продовжувати процесуальні строки на час карантину - Рада розблокувала закон

Рада відмовилася скасовувати закон, який дозволяє судам продовжувати процесуальні строки на час карантину.

Верховна Рада відхилила проєкти постанов №3383-П і №3383-П1 “Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 червня 2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому як Закону України проєкту Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

За проголосували 79 і 63 народних депутатів відповідно при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Таке рішення Ради означає, що тепер цей закон зможе підписати Голова ВР Дмитро Разумков і передати його на підпис Президенту.

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Як повідомляв Укрінформ, закон №3383 Рада ухвалила 18 червня 2020 року. Документ визначає можливість суду за заявою учасників справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов'язки, поновлювати строки, встановлені у статтях процесуальних кодексів, а також продовжувати процесуальні строки, які встановлені законом чи судом, на строк дії карантину.

Зокрема, прикінцеві положення документа передбачають, що процесуальні строки закінчуються через 20 днів після набрання чинності цим законом.

Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та обов'язки, мають право на продовження процесуальних строків.