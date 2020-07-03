Смолій та ще 13 питань: що розгляне позачергова Рада

Сьогодні, 3 липня, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати планують розглянути 14 питань порядку денного, серед них — звільнення голови Національного банку Якова Смолія та голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.

Про це свідчать дані бланку з підписами народних депутатів щодо ініціативи проведення такого засідання, яке оприлюднив член фракції “Слуга народу” Олександр Качура у Telegram.

“Позачергове засідання планують провести сьогодні, в 14:00”, - написав депутат.

У коментарі Укрінформу Качура підтвердив, що станом на 12:20 вже зібрано 150 необхідних підписів для проведення позачергового засідання.

Так, у документі, оприлюдненому депутатом, зазначено 14 питань, запланованих до розгляду на позачерговому засіданні:

1) законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей” (№3734);

2) проєкт постанови “Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України” (№3721);

3) законопроєкт “Про внесення зміни до пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України" (№3720);

4) проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради від 18 червня 2020 року про ухвалення в другому читанні та в цілому як закону України проєкту закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3383-П);

5) ще один проєкт постанови про скасування того самого рішення Верховної Ради від 18 червня 2020 року (№3383-П1);

6) законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3776);

7) проєкт постанови “Про звільнення Смолія Я.В. з посади Голови Національного банку України” (№3772);

8) проєкт постанови “Про звільнення Терентьєва Ю.О. з посади голови Антимонопольного комітету України” (№3784);

9) законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров'я” (№3671);

10) законопроєкт “Про реабілітацію осіб з обмеженнями життєдіяльності” (№3668);

11) законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3664);

12) законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву” (3491);

13) законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (№3658);

14) законопроєкт “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (№3658-1).

Як повідомлялося, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сьогодні поінформував, що на позачерговому засіданні Верховної Ради у другій половині дня у п’ятницю будуть розглянуті законопроєкти, щодо яких немає дискусії серед народних депутатів, а запланований раніше до розгляду сьогодні законопроєкт про гральний бізнес вирішили в порядок денний не включати.

1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск". Глава держави Володимир Зеленський 2 липня виніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови Нацбанку.

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія сказав, що на позачерговому засіданні в п'ятницю, окрім проєкту постанови про відставку голови Нацбанку Якова Смолія, може бути розглянуто питання відставки голови Антимонопольного комітету Юрія Терентьєва.