Гетманцев каже, що не претендує на посаду голови НБУ

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не має наміру претендувати на посаду голови Національного банку.

Про це він сказав у коментарі журналістам у п’ятницю, 3 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я не погодився б (очолити НБУ - ред.), бо знаю закон про Національний банк і знаю ті вимоги, які є до голови Національного банку, і знаю, що я не відповідаю цим вимогам. Хоча б освіту візьмімо — у мене юридична освіта, я доктор права, а не фінансів чи економіки”, - зазначив Гетманцев.

Він також підтвердив, що напередодні в Офісі Президента відбулася зустріч, на якій обговорювалися вимоги до кандидатів на посаду голови НБУ.

“Ми не просто обговорювали кандидатуру, ми слухали людей, слухали банківський сектор, слухали представників державних банків. Ми обговорювали вимоги до кандидатів на посаду голови Національного банку”, - розповів Гетманцев.

Водночас він не став називати прізвища ймовірних кандидатів на посаду голови Нацбанку, аби “не зашкодити процесу”.

“Кандидатури є у Президента, він обговорює, він проводить консультації. З бізнесом банківським він вчора говорив про, власне, вимоги до цієї людини. Це вимоги до репутації обов’язково, це вимоги до професії — це повинен бути банкір. І це вимоги до порядності людини. Тобто, людина має бути насправді націлена на результат і виходити з інтересів держави, а не з власних інтересів. Це вже питання, яке вирішується при спілкуванні”, - зазначив голова комітету.

Як повідомляв Укрінформ, глава Національного банку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

У свою чергу в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професіоналізму, додавши, що "нашим безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

2 липня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ. Відповідний проєкт постанови підтримав Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті кадрові питання, відбудеться в п'ятницю, 3 липня. За його словами, ймовірність того, що заява Смолія про відставку буде прийнята, "дуже висока".