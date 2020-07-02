Нацрада: заяви Медведчука в ефірі "112 Україна" загрожують нацбезпеці

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку супутникового телеканалу "112 Україна" (ТОВ "ТРК "112-ТВ") через схвальні цитати Віктора Медведчука про президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Мовника перевірять в контексті поширення закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі і ненависті, а також обов’язку телерадіоорганізацій поширювати об’єктивну інформацію", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, моніторингом в ефірі телеканалу 22-24 червня зафіксовано проілюстровану фотопортретом і друкованими словами народного депутата України Віктора Медведчука підводку-коментар до телепередач "LIVE" і "ПРАЙМ". Вона звучала 22 і 23 червня – 5 разів, 24 червня – один раз.

У своєму коментарі Медведчук схвально оцінює ініціативи російського президента в міжнародній політиці і висловлює оптимізм щодо їх реалізації.

Ці свої думки депутат виклав журналістам "Російської газети", яка є друкованим органом уряду РФ, щодо статті президента Російської Федерації Володимира Путіна, опублікованої 18 червня в американському журналі The National Interest. У ній ішлося про трактування російським президентом причин Другої світової війни, глобальні наслідки і переосмислення в сучасному глобалізованому суспільстві.

У зазначеній публікації Путін поклав відповідальність за початок війни, крім нацистської Німеччини, на провідні держави того часу – Велику Британію, Францію, Польщу. Зовнішньополітичні відомства Великої Британії, Польщі, Латвії, Естонії та інших країн розкритикували статтю Путіна, звинувативши його в спотворенні історичних фактів.

В ефірі телеканалу "112 Україна" цю підводку щоразу коментували нові експерти, запрошені до студії.

Також Медведчук у ще одному коментарі, що звучить в ефірі мовника, оцінює ініціативу президента країни-агресора як таку, що дасть змогу припинити численні інсинуації на адресу Радянського Союзу. Тобто в передачі звучить лише позиція, яку нині відстоює офіційна Москва, і яка не дає всебічного аналізу і трактування політики Радянського Союзу у Другій світовій війні, підкреслили в Нацраді.

Як зазначає регулятор, у жодному виступі ведучих чи промовах гостей телепередач "LIVE" і "ПРАЙМ" упродовж 22-24 червня не було подано інформації та оцінки в контексті актуальної на сьогодні ситуації зі збройною агресією Російської Федерації проти України.

Крім схвального коментаря Медведчука з ознаками популяризації та пропаганди глави держави-агресора, редакція телеканалу не забезпечила трансляції інших думок, поглядів, спростування, заперечення чи інших форм повідомлень, які б пояснили чи дали підстави для суспільної дискусії з порушеного питання, чим аудиторію обмежено виключно однією точкою зору.

Члени Нацради вважають, що продемонстрована в ефірі телеканалу "112 Україна" позиція Медведчука стосовно статті Путіна у контексті подій в Україні є сприятливою для російського уряду, такі висловлювання забезпечують інформаційну підтримку дій російського керівництва в умовах збройної агресії проти України і загрожує створенням серйозної міжнародної напруженості, що становить загрозу національній безпеці України.

Фото: 112.ua