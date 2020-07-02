Разумков закрив Раду та запросив голів фракцій на нараду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту 2 липня.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.
Водночас він запросив керівників депутатських фракцій і груп на нараду.
"Керівників депутатських фракцій і груп, будь ласка, прошу підійти і переговорити", - додав Разумков.
Як повідомлялося, депутати у четвер не встигли завершити розгляд всіх поправок до законопроєкту "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (№2285-д).
Фото: ВР