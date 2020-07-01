Законопроєкт про медіа ліквідує "чорні списки" російських артистів – Княжицький

Законопроєкт №2693 "Про медіа" ліквідовує так звані чорні списки артистів та інших осіб з країни-агресора, які закликали до повалення державного ладу і порушували український закон.

Про це заявив член фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький під час виступу з трибуни Верховної Ради в середу, який було взято спільно з фракцією "Голос", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Закон, фактично, ліквідовує так звані чорні списки, які забороняли показувати (на екрані - ред.) тих осіб країни-агресора, які закликали до повалення державного ладу і порушували український закон", - сказав Княжицький.

За словами депутата, раніше ці списки складало Міністерство культури, але законопроєкт "Про медіа" передбачає надання можливості складати списки Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Також Княжицький зазначив, що законопроєкт скасовує всі старі "чорні списки", але "жодним чином не зобов'язує Нацраду когось туди подавати".

"Таким чином, це відкриває шлях поверненню всіх "пореченкових" і інших негідників на українські екрани", - сказав Княжицький.

Як повідомлялося, у середу, 1 липня, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розгляне на своєму засіданні о 15:00 доопрацьований проєкт закону №2693 "Про медіа", а також альтернативний №2693-2 "Про медіа в Україні".