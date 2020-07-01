Люстрація, будівництво, субвенції бюджетам: що сьогодні розгляне Кабмін

Кабінет міністрів планує затвердити законопроєкт про внесення змін до закону “Про очищення влади” з метою приведення його положень у відповідність з європейськими стандартами.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 1 липня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти постав Кабміну щодо затвердження Угоди з урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія; про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; щодо внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік.

Крім того, на засіданні Кабміну планують схвалити проєкти розпоряджень про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату та про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

У середу на порядку денному також проєкт розпорядження щодо деяких питань діяльності акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та низка інших проєктів рішень.