Люстрація, будівництво, субвенції бюджетам: що сьогодні розгляне Кабмін

Люстрація, будівництво, субвенції бюджетам: що сьогодні розгляне Кабмін

Укрінформ
Кабінет міністрів планує затвердити законопроєкт про внесення змін до закону “Про очищення влади” з метою приведення його положень у відповідність з європейськими стандартами.

Про це повідомляється у порядку денному засідання на 1 липня, який опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти постав Кабміну щодо затвердження Угоди з урядом Турецької Республіки про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія; про реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; щодо внесення змін до бюджету Фонду соціального страхування України на 2020 рік.

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Крім того, на засіданні Кабміну планують схвалити проєкти розпоряджень про внесення змін до плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату та про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей.

У середу на порядку денному також проєкт розпорядження щодо деяких питань діяльності акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” та низка інших проєктів рішень.

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