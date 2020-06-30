Якби вибори Президента були невдовзі, у другий тур вийшли б Зеленський і Бойко

Кандидатуру глави держави Володимира Зеленського на президентських виборах підтримали б 25% опитаних українців або 35% тих, хто піде на вибори, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це йдеться у повідомленні Центру Разумкова за результатами дослідження, проведеного соціологічною службою центру.

"Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (25% серед усіх респондентів, або 35% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мають намір проголосувати за співголову фракції "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка відповідно 15% усіх респондентів і 20% тих, хто пішов би на вибори, за п'ятого президента, нардепа Петра Порошенка — відповідно 11% і 16%, за лідера партії "Батьківщина" нардепа Юлію Тимошенко — відповідно 6% і 8%, за Ігоря Смешка — відповідно 3% і 4%, за Анатолія Гриценка — відповідно 2% і 3%, за Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за Олександра Вілкула — відповідно 1% і 2%, за Олега Ляшка — відповідно 1% і 1%.

У випадку, якщо відбудеться другий тур президентських виборів і до нього, як і у 2019 році, вийшли б Зеленський та Порошенко, за Зеленського проголосували б 41% серед усіх респондентів, або 70% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Порошенка — відповідно 16% і 30%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 17 по 24 червня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проведене в рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова, що здійснюється за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.