"Батьківщина" внесла законопроєкт про 20 мільярдів для подолання наслідків повеней

Укрінформ
Члени фракції "Батьківщина" внесли законопроєкт про зміни до державного бюджету з метою виділення коштів для подолання наслідків повеней на заході України.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша команда внесла за вихідні дні законопроєкт про зміни до бюджету для того, щоб негайно 20 млрд грн виділити. Ми цей законопроєкт зареєстрували, №3754. Де взяти гроші? В НАК "Нафтогазі" на рахунку лежать гроші, значно більше, ніж 20 млрд, і вони заборгували в бюджет гроші. Заберіть у них і дайте людям можливість відчути, що держава їх не кинула", - сказала Тимошенко.

Фракція «Батьківщина» також вимагає негайно запросити урядовців до Верховної Ради.

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Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.

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