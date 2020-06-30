"Батьківщина" внесла законопроєкт про 20 мільярдів для подолання наслідків повеней

Члени фракції "Батьківщина" внесли законопроєкт про зміни до державного бюджету з метою виділення коштів для подолання наслідків повеней на заході України.

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час виступу з трибуни парламенту у вівторок, 30 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша команда внесла за вихідні дні законопроєкт про зміни до бюджету для того, щоб негайно 20 млрд грн виділити. Ми цей законопроєкт зареєстрували, №3754. Де взяти гроші? В НАК "Нафтогазі" на рахунку лежать гроші, значно більше, ніж 20 млрд, і вони заборгували в бюджет гроші. Заберіть у них і дайте людям можливість відчути, що держава їх не кинула", - сказала Тимошенко.

Фракція «Батьківщина» також вимагає негайно запросити урядовців до Верховної Ради.

Як повідомлялося, західні області України внаслідок сильних злив потерпають від масштабної повені. На Прикарпатті загинуло три людини внаслідок стихії, ще одна зникла безвісти.

У четвер, 25 червня, Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Івано-Франківської області, де оглянув наслідки повені та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

Уряд виділив майже 700 млн грн на першочергові кроки з ліквідації наслідків повеней на заході України.