Росія сама себе виключила із G7 агресією в Україні - посол Британії

Росія сама виключила себе з "Великої сімки", розпочавши агресію проти України, тож і її повернення можливе тільки в разі припинення цих дій.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в інтерв’ю РБК-Україна.

Вона зауважила, що у зв'язку з коронавірусом з’явився наратив, що Росію потрібно повернути до "Великої сімки". Але, нагадала дипломат, британський прем’єр Борис Джонсон був першим з лідерів держав G7, який сказав, що цього не станеться, оскільки коронавірус – це не причина, щоб пробачати агресію на сході України чи анексію Криму.

"Ви (Росія – ред.) самі виключили себе з G7 подібного роду поведінкою. Припиніть таку поведінку, тоді ми можемо говорити про "Велику сімку" і про санкції. Але поки ви не виконаєте свою роль у Мінських угодах, поки ви не припините агресію проти України, такі варіанти не розглядаються", - підкреслила Сіммонс.

Також, за її словами, заяви російської влади щодо Другої світової війни, щодо радянського періоду загалом видаються їй "триваючим тестом для міжнародної спільноти". "Щоразу це виглядає так: ось, ми спробуємо це – і подивимось якою буде реакція. Тож для нас і наших союзників, наприклад, по "Великій сімці", важливо показати, що наше ставлення до такого наративу настільки ж непорушне, як і ставлення до всього наративу російської агресії", - наголосила посол Великої Британії.