Путін намагається відхреститися від найманців "Вагнера" в Лівії – Макрон

Росія є учасником проксі-війни в Лівії, а президент РФ Володимир Путін намагається дистанціюватися від найманців Пригожина, посилаючися на те, що це — приватна армія.

Про це заявив президент Франції Емануель Макрон після переговорів з канцлером ФРН Ангелою Меркель у німецькому Мезеберзі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія - ви помітили - не говорить про втручання у зв’язку з Лівією. Я говорив про це президенту Путіну кілька днів тому і сказав йому, що я засуджую активність там найманців "Вагнера". Він сказав, що це приватна армія. Він грає з цією амбівалентністю. Але я рішуче засуджую те, що ці приватні російські формування роблять на місці з прохафтарськими ополченцями, так само як імпорт джихадистів із Сирії в Лівію", - зазначив Маркон.

Водночас він заявив, що "першим зовнішнім гравцем" у Лівії є на даний момент Туреччина, яка не дотримується обіцянок, даних на Берлінській конференції, і посилила свою військову присутність у Лівії, а також доставила бійців-джихадистів із Сирії. (Раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що таких бойовиків з Сирії своїми літаками в Лівію доставляє Росія – ред).

"Це історична та кримінальна відповідальність для країни, яка хоче стати членом НАТО. Я рішуче засуджую це; тому що ми вимагаємо від Туреччини нічого більшого, ніж від Росії", - сказав французький президент.

Він вважає, що треба розібратися у турецькій політиці в Лівії, адже це є неприйнятним для ЄС і для африканських друзів, для Тунісу та сусідніх країн, це - загроза для Європи.

"У Лівії триває проксі-війна", - констатував Макрон. ЄС, підкреслив він, зацікавлений у стабілізації регіону. Велику відповідальність у цьому контексті несуть Росія і Туреччина.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року до звіту ООН було включено інформацію про те, що сотні найманців із російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера" воюють у Лівії на стороні бунтівного генерала Халіфи Хафтара, котрий протистоїть міжнародно визнаній владі країни. РФ офіційно не визнає присутності цих найманців у Лівії.

Фото: CHRISTIAN HARTMANN/DPA