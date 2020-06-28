Стефанчук не бачить перспективи відставки Шмигаля

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук не бачить наразі підстав для відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

Таким чином Стефанчук прокоментував заяву свого колеги по фракції «Слуга народу» Олександра Дануци, який не виключив, що уряд Шмигаля може піти у відставку так само, як і уряд його попередника Олексія Гончарука.

"Станом на зараз я таких перспектив не бачу. Тому що бачу справді, що прем’єр старається і працює. І навіть те, як він відразу в той же ж день виїхав на паводки на Закарпаття і вже навіть там керує штабом, то це абсолютно нормальна реакція", – сказав Стефанчук.

На думку заступника спікера парламенту, те, що Верховна Рада не затвердила програму уряду, також не є підставою для відставки.

"Програма на 90% складалася з того, що було обговорено з комітетами. Питання, мабуть, йшло, швидше, про імунітет, про питання довіри. Оскільки це парламентсько-президентська республіка, то кожен для себе сам вирішив, як він буде голосувати і що для нього в пріоритеті – чи програма, чи довіра. Я просто скажу, що у нас переважна більшість урядів працювали без затвердженої програми і нічого, вони працювали", – зазначив він.

Стефанчук також додав, що "з дуже глибокою повагою" ставиться до прем’єр-міністра.

Нагадаємо: 18 червня Верховна Рада не підтримала голосами народних депутатів доопрацьовану програму дій уряду.