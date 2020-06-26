Разумков вважає зниження рівня довіри до партії "Слуга народу" закономірним явищем

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає закономірною ситуацію, коли партія влади поступово втрачає підтримку.

Про це він сказав в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" у п'ятницю, 26 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це погано завжди, коли в тебе знижуються рейтинги, для будь-якої політичної сили. І якщо ми говоримо про реалії, то це закономірна ситуація. Завжди партія влади, влада поступово буде втрачати підтримку. Це не пов'язано зі "Слугою народу", з монобільшістю, а з будь-якою іншою політичною силою. Це не наше українське ноу-хау, це дійсно світова норма", - зазначив Разумков.

Спікер додав, що на сьогодні не бачить великої негативної динаміки в рейтингах "Слуги народу", як і в решти політичних сил. На думку Дмитра Разумкова, вони зберігають плюс-мінус однаковий рівень довіри виборців.

Голова ВР також зауважив, що більш фахово оцінювати ту чи іншу соціологію можна буде після початку "агресивної виборчої кампанії".

Як повідомляв Укрінформ, за даними опитування, оприлюдненими Київським міжнародним інститутом соціології 11 червня, у разі проведення парламентських виборів наприкінці травня - на початку червня до Верховної Ради пройшли б чотири партії - “Слуга народу” (28%), “Опозиційна платформа — За життя” (16,2%), “Європейська солідарність” (16,2%) та “Батьківщина” (8%).