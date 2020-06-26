Росія використовує Інтерпол для політичного переслідування Муждабаєва – Єнін

Росія використовує можливості Інтерполу для політичних переслідувань, що підтверджує і оголошення у міжнародний розшук заступника гендиректора ATR Айдера Муждабаєва.

Про це заявив у Facebook заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін.

Він зазначив, що використання Росією можливостей Інтерполу для політичних переслідувань - давно встановлений факт.

Дипломат нагадав, що цьому присвячена окрема резолюція Ради Європи від 26 квітня 2017 року - «Упродовж останніх років Інтерпол і його система «червоних повідомлень» неправильно використовувалися деякими країнами-членами з політичною метою задля придушення свободи висловлювання і переслідування політичних опонентів».

«Впевнений, що Комісія по контролю за файлами Інтерполу надасть належну оцінку кейсу Айдера Муждабаєва», - написав Єнін.

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Як повідомлялося, Слідчий комітет РФ заочно пред'явив заступникові гендиректора ATR Айдеру Муждабаєву звинувачення в «тероризмі» й оголосив його в міжнародний розшук.

Росія офіційно визнала Муждабаєва терористом, опублікувавши фото документа, згідно з яким журналіста звинувачують за ст.205.2 КК РФ «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганда тероризму».