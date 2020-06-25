Росія оголосила в розшук заступника гендиректора ATR Муждабаєва
Про це повідомила пресслужба Слідкому РФ.
«Йому інкримінується опублікування з використанням мережі «Інтернет» публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.
У російському відомстві стверджують, що Муждабаєв «розмістив на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook два текстових матеріали, що містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для їхнього подальшого обміну на... Олега Сенцова».
Сам Муждабаєв назвав повідомлення Слідкому "найкращим подарунком до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня".
«Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо російського рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, поки я живий, поки чобіт російського окупанта не втече геть з українського Криму і з Донбасу», - написав журналіст у Facebook.
Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав «політичним переслідуванням» порушену Росією справу проти Муждабаєва.
Як повідомлялося, Айдер Муждабаєв 22 травня заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації. Відповідно до опублікованих Муждабаєвим документів з Адвокатської палати Москви і постановою суду, його звинувачують за статтею «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму».