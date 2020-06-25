Росія оголосила в розшук заступника гендиректора ATR Муждабаєва

Головне слідче управління Слідчого комітету РФ висунуло обвинувачення у «тероризмі» заступнику генерального директора телеканалу ATR Айдеру Муждабаєву. Його також оголосили в міжнародний розшук.

Про це повідомила пресслужба Слідкому РФ.

«Йому інкримінується опублікування з використанням мережі «Інтернет» публічних закликів до здійснення терористичної діяльності та публічне виправдання тероризму (ч. 2 ст. 205.2 КК РФ)», - йдеться у повідомленні.

У російському відомстві стверджують, що Муждабаєв «розмістив на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook два текстових матеріали, що містили заклики до вчинення насильницьких дій і захоплення із застосуванням сили громадян Російської Федерації, які перебувають на території України, для їхнього подальшого обміну на... Олега Сенцова».

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Сам Муждабаєв назвав повідомлення Слідкому "найкращим подарунком до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо завтра, 26 червня".

«Як кримський татарин, громадянин і патріот України хочу подякувати гестапо російського рейху за високу оцінку моєї участі в боротьбі з ним. Боротьба ця триватиме, поки я живий, поки чобіт російського окупанта не втече геть з українського Криму і з Донбасу», - написав журналіст у Facebook.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав «політичним переслідуванням» порушену Росією справу проти Муждабаєва.

Як повідомлялося, Айдер Муждабаєв 22 травня заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації. Відповідно до опублікованих Муждабаєвим документів з Адвокатської палати Москви і постановою суду, його звинувачують за статтею «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму».