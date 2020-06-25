"Діти низької якості": висловлювання Третьякової прокоментували у "Слузі народу"

Народний депутат Галина Третьякова як голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова на своєму місці, тому позбавляти її повноважень причин немає.

Таку думку висловила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відпоідаючи на запитання, чи не планує парламент позбавити Галину Третьякову повноважень голови комітету або й депутатського мандату після її висловлювань про малозабезпечені сім'ї, Кравчук відповіла: "Ні, ви знаєте, цього точно хотіли би наші опоненти – ось так позбутися професійного голови комітету. Але ми все-таки вважаємо, що вона займає своє місце на посаді голови комітету".

Кравчук додала, що Третьякова провела дуже багато "правильних і своєчасних законопроєктів". Зокрема, очолюєваний нею комітет відіграв дуже активну роль під час розробки "антикоронавірусних" законопроєктів.

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Водночас, представниця фракції "Слуги народу" визнала, що Третьякова дозволила собі висловитися некоректно під час вебінару, проте цей виступ "не був ні політичною заявою, ні ефіром".

"Це була лекція для студентів. І вона, звичайно, використала дуже некоректні висловлювання. Вона до цього була експертом і, швидше, ці висловлювання були експертні, а не від політика", - вважає Кравчук.

Парламентарій додала, що було "бурхливе обговорення" цієї теми у фракційному чаті, але абсолютна більшість депутатів "визнали, що Третьякова є професіоналом".

Як повідомлялося, у травні під час вебінару голова Комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що деякі незабезпечені сім'ї можуть народжувати дітей для того, щоб отримати матеріальну допомогу. При цьому, за її словами, у таких сім'ях можуть народжуватися діти "дуже низької якості", які в майбутньому теж "сідають на державні кошти". Вона також навела приклади країн, де пропонують стерилізувати безробітних жінок.