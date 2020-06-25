Угорщина пропонує Україні допомогу в боротьбі з паводками

Угорщина готова допомогти Україні у боротьбі з паводками на заході.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 25 червня на спільному брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми готові боротися разом проти паводків на Тисі. Це актуальна проблема, яка зараз стоїть. Я також сказав панові міністру, що якщо Угорщина може вам у будь-чому в цій галузі допомогти, ми готові це зробити", - сказав він.

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Крім того, Сіярто нагадав, що Угорщина раніше запропонувала Україні фінансову допомогу для будівництва доріг у Закарпатській області на суму 50 млн доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 120 населених пунктів у 6 областях. Залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська – 161, Чернівецька – 15, Львівська – 8).