Зустріч Зеленського і Орбана може відбутися у липні — Кулеба

Українська сторона розраховує, що саміт за участю Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудеться у липні, але для цього ще потрібно виконати низку умов.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Українська сторона налаштована на проведення цього саміту в липні. Наскільки я зрозумів із сьогоднішньої нашої розмови з Петером, таке ж саме є бажання у наших угорських колег”, - сказав Кулеба.

Водночас він підкреслив, що зараз головне - підготувати справді змістовну зустріч лідерів.

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“Не зустріч заради зустрічі, а зустріч заради нової сторінки українсько-угорських відносин”, - підкреслив міністр.

Він, зокрема, розповів, що сьогоднішнє засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва є одним із кроків для підготовки саміту лідерів України та Угорщини.

Також, за його словами, ще має відбутися засідання комісії з питань нацменшин та робочої групи з питань освіти.

“Ми маємо пройти певний шлях до зустрічі лідерів, щоб напрацювати масштабну амбітну програму для візиту, погодити текст меморандуму, який вони можуть підписати, і знайти рішення для проблемних питань у наших відносинах”, - наголосив Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 червня відбулося четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.