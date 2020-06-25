У Києві проходить зустріч глав МЗС України й Угорщини: про що говоритимуть

Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба і Петер Сіярто проводять зустріч у Києві.

Про це повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства у Twitter.

“Радий зустріти мого угорського колегу Петера Сіярто в Києві. Ми відновлюємо українсько-угорську міжурядову комісію після майже 7 років паузи. Час розблокувати справжній потенціал економічного співробітництва між Україною та Угорщиною”, - зазначив Кулеба.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 червня відбудеться четверте засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщину для зустрічі із угорським колегою.