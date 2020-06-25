У Раді зареєстрували законопроєкт про молодіжну політику

Народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

Про це поінформувала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"В Україні лише 1 молода людина з 8 повністю задоволена матеріальним становищем. Кожна третя мешкає у батьків. 36,8% хотіли б виїхати зі свого населеного пункту, з них 59,8% мають намір виїхати працювати за кордон. "Латати дірки" в чинних законах немає сенсу. Тому ми зареєстрували і пропонуємо ухвалити єдиний закон "Про основні засади молодіжної політики", - написала Кравчук.

Депутат додала, що ініціатором законопроєкту №3718 виступив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Санченко – громадський активіст, засновник молодіжних організацій.

"Основою взаємодії між державою і молодою людиною стане партнерство. У цьому партнерстві молоді відводиться роль сильної і активної спільноти, яка зможе ефективно вирішувати різноманітні життєві завдання: від пошуку першого робочого місця до створення сім’ї. Звісно ж, користуючись перевагами та програмами підтримки з боку держави", - зазначила Кравчук.

Серед новацій законопроєкту – встановлення віку молоді 14-29 років, що, на думку авторів, дозволить не розпорошувати ресурси і надавати максимально ефективну підтримку.

Також пропонується створити при Кабміні дорадчий орган – Національну раду з питань молоді, а також молодіжні ради при місцевих органах для забезпечення участі молоді у громадсько-політичному житті.

Законопроєкт також передбачає регулювання діяльності Українського молодіжного фонду, який стимулюватиме розробку і впровадження сучасних проектів та заходів у сфері молодіжної політик та створення розгалуженої мережі молодіжних центрів.