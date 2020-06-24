Домбровська вважає неприпустимими слова Корнієнка на її адресу, але приймає вибачення

Миколаївський політик і один з можливих кандидатів на виборах в мери Миколаєва Тетяна Домбровська вважає неприпустимими висловлювання глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на її адресу, але приймає його вибачення і готова працювати далі.

Про це вона заявила в коментарі LB.ua.

"Я вважаю, що це неприпустимо, щоб чоловік говорив, у принципі, в такій формі про жінку. Безумовно, та оцінка роботи, яку вчора дав Олександр під час пресконференція, це висока оцінка. Єдине, її в такій грубій чоловічій формі бути не повинно. Вчора після конференції він вибачився, також сьогодні були повторні вибачення, вже публічно. Тому я вважаю, що інцидент вичерпано, продовжуємо працювати далі", - відзначила Домбровська.

Вибачення Корнієнка, за її словами, вона приймає.

"Так (приймаю - ред.). Так. Але я хочу наголосити: це неприпустимо, щоб чоловік у принципі говорив про жінку в такій формі", - сказала політик.

Також вона має намір продовжувати співпрацю з "Слугою народу" і готова балотуватися в мери Миколаєва від провладної партії, якщо партія так вирішить.

"Я сьогодні є одним з можливих кандидатів, тому, думаю, як визначиться партія, тоді і буде повний результат. Я готова працювати далі. Інцидент вичерпано. Вибачення прийнято", - резюмувала Домбровська.

Як повідомлялося, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференція, думаючи, що мікрофони вимкнуто, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їх колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі красунею", а також порівняв її з "корабельною сосною". Ірина Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.

Фото: vafk.com.ua