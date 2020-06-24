Зеленський у п’ятницю планує вийти з “карантинного режиму”

Усі тести Президента Володимира Зеленського на COVID-19 показали негативний результат, у п’ятницю, 26 червня, він має завершити термін особливого режиму роботи.

Про це Укрінформу повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель.

“Цієї п’ятниці завершується двотижневий термін особливого режиму роботи Президента. Всі тести показали негативний результат. Президент почувається добре”, - зазначила вона.

Як повідомлялося, 12 червня в дружини Президента Олени Зеленської після ПЛР-обстеження було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія". Того ж дня Президент перейшов на особливий режим роботи, скасувавши, зокрема, особисті зустрічі та перевівши наради в онлайн-режим.

16 червня першу леді було госпіталізовано.