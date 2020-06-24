Голосування “без прописки”: ЦВК нарахувала майже 6 мільйонів нових виборців

Близько 6 млн українців отримають право брати участь у виборах завдяки проведеній лібералізації процедур зміни місця голосування або визначення чи зміни виборчої адреси.

Про це розповів голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За нашими оцінками, майже 6 млн громадян України отримають можливість голосувати вже на чергових місцевих виборах цього року. Звичайно, ми говоримо про максимально потенційну можливість, для того, щоб скористатися нею, треба буде вчинити ряд нескладних дій щодо визначення або зміни виборчої адреси”, - зазначив він.

За його словами, серед вказаних виборців - понад 1,3 млн тимчасово переміщених осіб, 3,3 млн трудових мігрантів і понад 1 млн осіб, які не мають зареєстрованого місця проживання.

Діденко пояснив, що ЦВК уже ухвалила три порядки, згідно з якими спрощуються процедури тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси; зміни виборчої адреси за місцем фактичного проживання та визначення місця виборчої адреси для осіб, які взагалі не мають офіційної реєстрації.

Крім того, голова ЦВК додав, що на розгляді у парламенті знаходиться законопроєкт, який передбачає можливість відмови від підтверджувальних документів для зміни виборчої адреси.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 2 грудня 2019 року затвердила Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, яким передбачається можливість виборця змінити місце голосування в онлайн-режимі.

18 травня ЦВК спростила порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, а 11 червня затвердила Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання.