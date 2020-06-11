ЦВК затвердила порядок визначення адреси для виборців без реєстрації

Центральна виборча комісія затвердила Порядок визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Затверджений Порядок встановлює процедуру визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, згідно з частиною четвертою статті 8 Закону України “Про Державний реєстр виборців”, - ідеться в повідомленні.

Ця постанова набере чинності з 1 липня.

За даними ЦВК, завдяки такому рішенню право голосу зможуть реалізувати ще понад мільйон виборців без зареєстрованого місця проживання.

Порядком, зокрема, передбачено, що орган ведення Державного реєстру виборців (ДРВ) може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Для цього виборцю необхідно звернутися до органу ведення ДРВ за місцем свого фактичного проживання на території України із заявою щодо включення до ДРВ у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього; або щодо зміни виборчої адреси у разі, якщо запис про виборця міститься у ДРВ, але він вибув із зареєстрованого місця проживання.

У ЦВК підкреслили, що таку заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.

“Важливо враховувати, що вказані заяви можна подавати у міжвиборчий період та у перші п’ять днів виборчого процесу. Разом з тим, виборець, якому органом ведення ДРВ вже було визначено виборчу адресу за фактичним місцем його проживання, може звернутися із новою заявою щодо чергової зміни не раніше ніж через 180 днів після внесення першої до ДРВ”, - додали в ЦВК.

Разом з тим, у ЦВК нагадали, що 18 травня комісія затвердила Порядок розгляду звернення виборця щодо зміни виборчої адреси, завдяки якому можливість брати участь у голосуванні, у тому числі на місцевих виборах, отримали внутрішньо переміщені особи, трудові мігранти, інші виборці, які з певних причин вимушені проживати не за місцем своєї реєстрації.