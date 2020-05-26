Голова ЦВК позитивно ставиться до ідеї е-виборів, але попереджає про ризики

До ідеї електронного голосування на виборах варто ставитися позитивно, але дуже обережно.

Таку думку висловив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Gazeta.ua.

"Технології - це майбутнє всього світу. І в сфері виборів теж. Але треба підходити обережно. Вибори – це в першу чергу не про технології, а про довіру", - сказав Діденко.

За його словами, і досі у виборчому процесі є зловживання, тому до новацій слід ставитися обережно, врахувати всі позитивні моменти і ризики, а впроваджувати їх варто поступово.

У цьому контексті він підкреслив, що в Україні існують особливі ризики. "Є військова агресія Росії. Можемо очікувати втручання у систему виборів, коли йдеться про інтернет-голосування. Такі вибори відбуваються в умовах неконтрольованого середовища. Виборці голосують невідомо де, невідомо під чиїм контролем, незрозуміло як ці голоси потім перерахувати і пересвідчитися у правдивості встановлених результатів", - зауважив керівник ЦВК.

За його словами, частину цих питань можна вирішити технічно, але не всі.

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«Спрощення виборчого процесу за рахунок впровадження тих чи інших технічних рішень, підвищення комфорту, оперативності, зручності виборчих процедур – безумовно важливо, але повинно відбуватися не на шкоду довірі до результатів народного волевиявлення і не на шкоду міжнародним зобов'язанням України», - додав голова ЦВК.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації у березні заявило про плани запровадження електронного голосування на виборах.