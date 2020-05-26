Голова ЦВК позитивно ставиться до ідеї е-виборів, але попереджає про ризики
Таку думку висловив голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко в інтерв'ю Gazeta.ua.
"Технології - це майбутнє всього світу. І в сфері виборів теж. Але треба підходити обережно. Вибори – це в першу чергу не про технології, а про довіру", - сказав Діденко.
За його словами, і досі у виборчому процесі є зловживання, тому до новацій слід ставитися обережно, врахувати всі позитивні моменти і ризики, а впроваджувати їх варто поступово.
У цьому контексті він підкреслив, що в Україні існують особливі ризики. "Є військова агресія Росії. Можемо очікувати втручання у систему виборів, коли йдеться про інтернет-голосування. Такі вибори відбуваються в умовах неконтрольованого середовища. Виборці голосують невідомо де, невідомо під чиїм контролем, незрозуміло як ці голоси потім перерахувати і пересвідчитися у правдивості встановлених результатів", - зауважив керівник ЦВК.
За його словами, частину цих питань можна вирішити технічно, але не всі.
«Спрощення виборчого процесу за рахунок впровадження тих чи інших технічних рішень, підвищення комфорту, оперативності, зручності виборчих процедур – безумовно важливо, але повинно відбуватися не на шкоду довірі до результатів народного волевиявлення і не на шкоду міжнародним зобов'язанням України», - додав голова ЦВК.
Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації у березні заявило про плани запровадження електронного голосування на виборах.