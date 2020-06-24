Комітет виборців назвав "спікерів" усіх фракцій у Раді

Народні депутати від "Європейської солідарності" на засіданнях Верховної Ради виступають найбільше, а члени фракції "Слуга народу" – найменше.

Такі дані оприлюднив Комітет виборців України у Facebook.

"Серед фракцій Верховної Ради найчастіше виступають народні депутати "Європейської солідарності" – в середньому за 9 місяців роботи один депутат ЄС виступив 48 разів. У списку ТОП-20 спікерів ВР – 5 депутатів ЄС. Основним спікером від фракції є Ніна Южаніна", - йдеться у повідомленні.

На другому місці, за даними КВУ, депутати "Батьківщини" – 47 виступів. Найчастіше від політичної сили виступає Вадим Івченко.

"Найменше в Раді виступають депутати монобільшості. В середньому один депутат "Слуги народу" за 9 місяців роботи виступив лише 10 разів. Лідер за кількістю виступів – Микола Сольський", - зазначають у Комітеті виборців.

За інформацією КВУ, у депутатів ОПЗЖ у середньому 39 виступів. Основний спікер фракції – Нестор Шуфрич.

У депутатів "Голосу" в середньому 38 виступів. Головний спікер – Ярослав Железняк.

"Як не парадоксально, але "Слуга народу" – найбільш мовчазна фракція Верховної Ради. Різниця в активності між монобільшістю та іншими парламентськими фракціями – вражаюча. Депутати "Слуги народу" виступають в 4-5 разів рідше, ніж їхні колеги з ЄС, Батьківщини, ОПЗЖ та Голосу. Головна причина цього – відсутність досвіду та належного фахового рівня у деяких депутатів цієї фракції. Саме тому багато із них змушені самоусуватися від складної роботи з розгляду законопроєктів і обговорення правок", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

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Експерти Комітету виборців України проаналізували, депутати яких фракцій і груп виступали у Верховній Раді найчастіше за 9 місяців роботи парламенту. Також було складено рейтинг ТОП-20 депутатів за кількістю виступів. Враховувалися виступи з місця та з парламентської трибуни.