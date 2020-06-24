Говорити про підвищення зарплат депутатів поки зарано – Голова ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає передчасним говорити про підвищення заробітних плат народних депутатів.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я, наприклад, вважаю, що, дійсно, має бути гідний рівень оплати праці, але має бути гідний рівень оплати праці всіх… Мені здається, що на рівні тієї заробітної плати, яка є в державі, на рівні тієї мінімальної заробітної плати, яка є сьогодні у наших співгромадян, говорити про підвищення заробітної плати для народних депутатів поки що зарано, м'яко кажучи", - сказав спікер.

Він додав, що підвищення зарплат депутатам має бути пов'язане зі зростанням економіки, покращенням добробуту громадян, розвитком держави і підвищенням ВВП.

Як повідомлялося, раніше голова партії "Голос" Кіра Рудик у телеінтерв'ю сказала, що їй не вистачає на життя депутатської зарплати в розмірі 35 тисяч гривень та припустила, що варто ініціювати підвищення зарплат або допомогти деяким парламентаріям зайнятися викладацькою діяльністю.

Фото: ВР