“Голос” піде на місцеві вибори самостійно

Партії “Голос” і “Європейська солідарність” можуть точково допомагати одна одній на місцевих виборах, але на місцеві вибори “Голос” ітиме самостійно.

Про це голова партії Кіра Рудик сказала в інтерв’ю Укрінформу.

“Я не виключаю певну точкову допомогу одне одному, якщо буде в цьому необхідність, але ми будемо йти самостійно, звичайно”, - сказала Рудик, відповідаючи на запитання, чи планує “Голос” іти на місцеві вибори спільно з “Євросолідарністю”.

Вона також зауважила, що партія розглядає ті пропозиції "Євросолідарності”, які відповідають її основним засадам.

Рудик при цьому зауважила, що “Голос” веде переговори з ліберально-демократичними партіями щодо створення точкових коаліцій на місцевих виборах для протидії проросійським силам у східних і південних регіонах.

“Там є представники інших демократичних сил, які прагнуть певного об'єднання на місцях для того, щоб разом протистояти проросійським силам. І ми раді, що будемо такою платформою для об’єднання. Це стосується, в основному, східних і південних регіонів нашої країни. Там такі перемовини йдуть”, - сказала голова партії "Голос".

Як повідомлялося, Центральна рада партії “Європейська солідарність” 5 червня оприлюднила звернення із закликом до створення коаліції проукраїнських політичних сил і до глибокої координації зусиль на місцевих виборах.

Зокрема, "Єросолідарність" пропонує підтримати узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ, а також мінімізувати результат проросійських сил при формуванні більшостей у місцевих радах.