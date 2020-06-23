“Голос” у серпні визначатиметься щодо кандидатів на місцевих виборах — Рудик

Партія “Голос” у середині серпня проведе з’їзд, на якому вирішить, чиї кандидатури висуватиме на місцевих виборах.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила голова партії “Голос” Кіра Рудик.

“У нас у середині серпня буде з'їзд, який ухвалить рішення про те, кого ми висуваємо в кожному місті, в кожній області, й після цього ми зможемо публічно про це говорити. Зараз це все кандидати, які з нами співпрацюють”, - сказала політик.

Рудик також ствердно відповіла на запитання, чи планує “Голос” висувати своїх кандидатів на посади міських голів у великих містах.

“У деяких – абсолютно точно. В інших ми все ще ведемо перемовини з кандидатами. Абсолютно точно - це Київ і Львів. Харків, Дніпро, Одеса – ми в процесі перемовин”, - зазначила вона.

Крім того, депутат підтвердила, що шоумен і волонтер Сергій Притула залишається членом команди “Голосу”.

На запитання, чи особисто вона не планує балотуватися на посаду Київського міського голови, Рудик відповіла: “Усе можливо, в нас багато сюрпризів”.

Як повідомлялося, відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дня виборів.