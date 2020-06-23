Зеленському довіряють 41% українців, не довіряють - 50%

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 41% українців, тоді як 50% - не довіряють.

Такі дані соціологічного дослідження оприлюднила 23 червня голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день Зеленському повністю довіряють 13%, скоріше довіряють - 28%, скоріше не довіряють 25% і цілком не довіряють 25%. Отже, 50% населення сьогодні не довіряють Президенту Зеленському”, - зазначила вона.

За її словами, протягом тривалого часу після обрання Зеленського Президентом України тримався позитивний баланс довіри до нього.

"Ситуація почала змінюватися у січні-місяці, й ви бачите вже на тлі коронавірусу наші останні виміри, які були в травні й червні, показали зміну цього балансу, і зараз баланс довіри негативний", - розповіла Балакірєва.

Також вона заявила про негативний баланс довіри до уряду (-54%), Верховної Ради (-55%), НБУ (-45%).

Крім того, експерт розповіла, що негативний баланс довіри є до СБУ, Національної поліції, прокуратури, ДБР, НАБУ.

Разом з тим Балакірєва підкреслила, що Збройні сили традиційно залишаються з позитивним балансом довіри. За даними дослідження, ЗСУ довіряють понад 60% респондентів, тоді як не довіряють близько 30%.

Опитування проводилося 10-19 червня методом "обличчя до обличчя" за місцем проживання респондентів. Участь в соцдослідженні взяли понад 3000 осіб у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей і Криму.

Статистичне відхилення становить 1,1-1,9%.