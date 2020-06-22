Контроль за перетином українсько-російського кордону поступово посилюватимуть – МЗС

Україна буде поступово посилювати контроль за перетином українсько-російського кордону, оскільки РФ не демонструє налаштованості на врегулювання збройного конфлікту на Донбасі та повернення окупованого Криму.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи можливість повернення до ідеї запровадження візового режиму з РФ.

"Тут треба постійно аналізувати наслідки. Якщо, наприклад, РФ буде визнана джерелом постачання нелегальних мігрантів – тоді візи себе виправдовують. А якщо ми змусимо своїх громадян стояти в чергах до російського консульства, то чи ми зробимо їм добру послугу?", - сказав дипломат.

У цьому контексті він зауважив, що треба реально оцінювати ситуацію і зважати на те, що існують родинні контакти, є сім’ї, розділені між двома країнами, тож гуманітарний аспект є визначальним.

Водночас заступник міністра нагадав, що при перетині кордону України з громадян Росії збираються біометричні дані.

"Тобто де-факто це ті ж самі "біометричні візи". Звичайно, ми будемо поступово відходити від ліберальних механізмів перетину кордону, як це було раніше, і посилювати контроль, оскільки наразі не видно жодного кроку з боку Російської Федерації, які б свідчили про налаштованість на врегулювання конфлікту на Донбасі та повернення окупованого Криму", - зазначив Боднар.