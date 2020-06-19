Міграція в Раді: з групи "За майбутнє" вийшли три депутати

Народні депутати Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з депутатської групи "Партія "За майбутнє", натомість увійшли до складу групи "Довіра".

Про це оголосив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання парламенту 19 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з поданими заявами та відповідно до частини 3 статті 60 Регламенту Верховної Ради України, повідомляю про вихід народних депутатів України Білозір Лариси Миколаївни, Вацака Геннадія Анатолійовича та Кучера Миколи Івановича зі складу депутатської групи "Партія "За майбутнє" та їх входження до складу депутатської групи "Довіра", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, члени депутатської групи "За майбутнє" оголосили про створення партії "За майбутнє". Її очолив народний депутат Ігор Палиця. Установчий з’їзд нової політсили відбувся 20 травня.