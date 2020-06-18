Комітет Ради переніс на 1 липня розгляд законопроєкту про медіа — Кравчук

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики переніс на 1 липня розгляд нової редакції законопроєкту №2693-д "Про медіа".

Про це повідомила заступник голови комітету Євгенія Кравчук у Facebook.

“Сьогодні (18 червня, - ред.) Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики збирався на засідання, щоб розглянути найбільш фундаментальний законопроєкт 2693-д "Про медіа" і нарешті його зареєструвати... За наполяганням колег з опозиційних фракцій розгляд було перенесено на 1 липня, щоб за тиждень всі охочі мали змогу якомога детальніше ознайомитися з текстом і сформувати відповідні позиції”, - зазначила Кравчук.

За її словами, перенесення його розгляду на комітеті є свідомим кроком, адже “проєкт дійсно є результатом розумного консенсусу між законопроєктувальниками та індустрією, всі суперечності та конфлікти вдалося вирішити шляхом конструктивної дискусії”.

Водночас Кравчук наголосила, що над оновленою версією законопроєкту робоча група спільно з депутатами, представниками індустрії, експертами Ради Європи та всіма зацікавленими особами працювала близько шести місяців.

“Ці 6 місяців і сотні обговорень додалися до років роботи над проєктом ще з минулого скликання”, - підкреслила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 19 травня Верховна Рада відправила до Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на повторне перше читання законопроєкт №2693 "Про медіа".

Раніше, 30 квітня, Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду у першому читанні законопроєкт направити Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики для підготовки на повторне перше читання.

Комітет рекомендував на базі основного та альтернативного законопроєктів підготувати нову редакцію проєкту закону про медіа з урахуванням зауважень та пропозицій експертів Ради Європи, провідних асоціацій медійної індустрії та громадських організацій медійної сфери.

Законопроєкт №2693 "Про медіа" зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року. Він пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій та засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

Фото: Євгенія Кравчук у Facebook