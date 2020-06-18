Чорногорія призначила нового посла в Україні
Це випливає з повідомлення на сайті президента Чорногорії.
«Президент Чорногорії офіційно прийняв цієї середи новопризначеного Надзвичайного та Повноважного Посла Чорногорії в Україні Драгіцу Понорац», - йдеться в повідомленні.
Президент Джуканович побажав їй успіхів у виконанні дипломатичної місії в напрямі посилення міждержавних відносин та розвитку двосторонньої співпраці між Чорногорією та Україною, особливо у сфері економіки, туризму та культури.
Під час зустрічі йшлося про великий потенціал для розширення та поглиблення відносин між двома народами дружніх держав.
Як повідомлялося, до цього послом Чорногорії в Україні був Любомир Мішурович, дипломатична місія якого завершилася у січні 2010 року.
Водночас Драгіца Понорац раніше була послом Чорногорії в Парижі.
Фото: http://www.predsjednik.me