Чорногорія призначила нового посла в Україні

Новим послом Чорногорії в Україні призначено Драгіцу Понорац.

Це випливає з повідомлення на сайті президента Чорногорії.

«Президент Чорногорії офіційно прийняв цієї середи новопризначеного Надзвичайного та Повноважного Посла Чорногорії в Україні Драгіцу Понорац», - йдеться в повідомленні.

Президент Джуканович побажав їй успіхів у виконанні дипломатичної місії в напрямі посилення міждержавних відносин та розвитку двосторонньої співпраці між Чорногорією та Україною, особливо у сфері економіки, туризму та культури.

Під час зустрічі йшлося про великий потенціал для розширення та поглиблення відносин між двома народами дружніх держав.

Читайте також: Дипломати України й Греції обговорили повномасштабне відновлення політичних відносин

Як повідомлялося, до цього послом Чорногорії в Україні був Любомир Мішурович, дипломатична місія якого завершилася у січні 2010 року.

Водночас Драгіца Понорац раніше була послом Чорногорії в Парижі.

Фото: http://www.predsjednik.me