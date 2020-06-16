Дипломати України й Греції обговорили повномасштабне відновлення політичних відносин

Політичний діалог та практичне співробітництво України з Грецією посилюватимуться в інтересах обох держав.

Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка з послом Грецької Республіки в Україні Васіліосом Борновасом, повідомляє пресслужба МЗС.

"Співрозмовники обговорили практичні заходи для відновлення повномасштабних двосторонніх відносин у політичній сфері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник міністра подякував за послідовну міцну підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України, а також за підтримку Грецією участі України у Програмі розширених можливостей НАТО.

Посол Греції запевнив, що його країна надалі продовжуватиме підтримувати Україну у питанні відновлення її суверенітету та територіальної цілісності та засуджуватиме агресивну політику РФ проти нашої держави, а також відзначив, що його країна незмінно підтримує поглиблення відносин України з НАТО та ЄС.

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Окрему увагу співрозмовники приділили розширенню двостороннього співробітництва в освітній та культурній сферах.

Божок і Борновас окремо зупинилися на обговоренні можливості відновлення прямого авіасполучення між двома країнами орієнтовно з 1 липня 2020 року.

Фото: МЗС