Дипломати України й Греції обговорили повномасштабне відновлення політичних відносин
Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка з послом Грецької Республіки в Україні Васіліосом Борновасом, повідомляє пресслужба МЗС.
"Співрозмовники обговорили практичні заходи для відновлення повномасштабних двосторонніх відносин у політичній сфері", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що заступник міністра подякував за послідовну міцну підтримку Грецією суверенітету та територіальної цілісності України, а також за підтримку Грецією участі України у Програмі розширених можливостей НАТО.
Посол Греції запевнив, що його країна надалі продовжуватиме підтримувати Україну у питанні відновлення її суверенітету та територіальної цілісності та засуджуватиме агресивну політику РФ проти нашої держави, а також відзначив, що його країна незмінно підтримує поглиблення відносин України з НАТО та ЄС.
Окрему увагу співрозмовники приділили розширенню двостороннього співробітництва в освітній та культурній сферах.
Божок і Борновас окремо зупинилися на обговоренні можливості відновлення прямого авіасполучення між двома країнами орієнтовно з 1 липня 2020 року.
Фото: МЗС