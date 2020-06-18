Міжнародні партнери не вимагають проведення приватизації в Україні – Шмигаль

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході представлення у парламенті доопрацьованої Програми діяльності Кабінету міністрів України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Стосовно приватизації, дійсно у цьому році підготовлений великий пакет малої, середньої і великої приватизації. Звісно ж, ми дуже уважно з Фондом держмайна оцінюємо можливості ринку та інвесторів, говоримо про так звану малу приватизацію, бо в регіонах частина державних підприємств малого, середнього розміру...не приносять фактично доходів у вигляді дивідендів або податків до державного бюджету, а частина знаходиться у плачевному стані з невиплатою зарплати, адже там немає ефективного власника. Цю приватизацію необхідно здійснити в першу чергу», - сказав Шмигаль.

Він поінформував, що в Україні сьогодні працює понад 3900 державних підприємств різного розміру. Водночас держава може ефективно управляти кількома десятками найбільш ефективних підприємств, які можуть наповнювати бюджет, тобто сплачувати великі суми податків, дивіденди і бути бюджетоутворюючими підприємствами.

Прем’єр-міністр зазначив, що сьогодні такі підприємства визначені, вони не підлягають приватизації і будуть корпоратизуватися з метою підвищення ефективності управління ними.

«Всі решта – неефективні державні дрібні і середні підприємства, які сьогодні є тягарем для держави, мають бути однозначно приватизовані. Мова не йде про вимогу міжнародних партнерів – мова йде про те, що міжнародні партнери і міжнародні експерти однозначно підтримують такий шлях, який свого часу проходили всі цивілізовані країни, і сьогодні ми маємо це робити. Чи скоріше ми це зробимо, тим ефективнішим буде державне управління цими підприємствами», - резюмував Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 17 червня Верховна Рада відхилила законопроєкти "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-1) і "Про відновлення дії Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (№2831-2).