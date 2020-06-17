Потураєва обрали головою гуманітарного комітету ВР

ВР ухвалила постанову №3641 “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання" (стосовно народних депутатів Микити Потураєва та Павла Сушка)”.

Відповідне рішення підтримав 281 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Регламентний комітет на своєму засідання розглянув лист депутатської фракції політичної партії “Слуга народу” щодо внесення змін до персонального складу Комітету з питань гуманітарної та інформаційної, в якому висловлено пропозицію у зв'язку з достроковим припинення повноважень народного депутата — голови комітету Олександра Ткаченка, якого призначено на посаду міністра культури та інформаційної політики, обрати головою комітету депутата Микиту Потураєва, увільнивши його від обов'язків заступника голови цього комітету, а депутата Павла Сушка — заступником голови комітету, увільнивши його від обов'язків члена цього комітету,” — зазначив голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко (фракція “Слуги народу”).

Відповідно до положень частини сьомої статті 83 Регламенту Верховної Ради, у разі відкликання голови комітету або його заступника з посади право винесення кандидатури належить депутатські фракції або групі, за квотою якого він був обраний на цю посаду.

“Регламентний комітет вирішив підтримати пропозицію фракції партії “Слуга народу”, — зауважив Кальченко.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Ткаченка, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії “Слуга народу”, у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень.

4 червня ВР призначила Ткаченка міністром культури та інформаційної політики України.