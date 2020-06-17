Разумков відкрив Раду, в залі - 283 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове пленарне засідання парламенту 17 червня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", — сказав спікер.

У залі засідань зареєструвалися 283 народні депутати.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Рада планує затвердити звіти трьох парламентських тимчасових слідчих комісій — щодо діяльності телеканалів NewsOne, "112 Україна" і ZIK, щодо розслідування нападів на активістів і щодо розслідування ймовірних зловживань президента Федерації футболу України, голови Комітету з питань бюджету ВР восьмого скликання Андрія Павелка.

Розпочати ж засідання депутати мають намір із розгляду у другому читанні законопроєкту №2280 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель".

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Після цього заплановано розгляд проєкту закону №2831-1 "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та альтернативного йому.

У середу парламентарії планують включити до порядку денного законопроєкт щодо уточнення поважних причин своєї відсутності на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів (№3642), а також щодо внесення змін до Регламенту роботи ВР, пов'язаних зі скасуванням перерви між ранковим і вечірнім пленарними засіданнями (№3608).

Окрім того, друге читання в раді має пройти законопроєкт №2386 "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії".