Рада підтримала проєкт про підвищення штрафів у сфері охорони водних біоресурсів

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування».

За ухвалення відповідного рішення 16 червня проголосували 305 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт закону розроблено з метою посилення відповідальності за порушення правил використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біоресурсів, а також щодо посилення відповідальності за порушення вимог щодо охорони середовища їх перебування (забруднення, проведення днопоглиблювальних, берегоукріплювальних, гідромеліоративних робіт) і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування», - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Як зазначається, розроблення цього проєкту закону зумовлене низьким рівнем наявних штрафів, встановлених ще у 2003 році, які не спонукають порушників до припинення незаконної діяльності.

Підвищення розмірів штрафів також дозволить забезпечити додаткові надходження до державного і місцевих бюджетів.

Зокрема, проєктом закону пропонується внести зміни до статті 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно з цими змінами, пропонується за забруднення і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозборах, яке спричиняє їх забруднення, водну ерозію грунтів та інші шкідливі явища, накладати штраф на громадян у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (було від 3 до 7), а на посадових осіб - від 100 до 200 (було від 5 до 8).

Також за введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об'єктів без споруд і пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню, пропонується накладати штрафи на посадових осіб від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (було 5-8).

У статтю 85 цього Кодексу вносяться зміни, згідно з якими пропонується за порушення правил рибальства карати попередженням або накладанням штрафу на громадян у розмірі від 40 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередженням, або накладенням штрафу на посадових осіб - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (було 2-10 та 10-30 відповідно).

За грубе порушення правил рибальства (рибальство з використанням знарядь вилову особами, які не мають дозвільних документів на спеціальне використання водних біоресурсів або перебування на водному об’єкті чи у прибережній захисній смузі із забороненими знаряддями вилову - вибухові, отруйні речовини, знаряддя лову із застосуванням електроструму або інші, що пристосовані для масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу) пропонується карати штрафом для громадян від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією знарядь лову, засобів вчинення правопорушення та незаконно виловлених водних біоресурсів (було від 20 до 40).

За таке саме порушення для посадових осіб пропонується покарання від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вилову водних біоресурсів та засобів вчинення правопорушення, а також незаконно виловлених водних біоресурсів (було від 30 до 50).

За повторне грубе порушення правил рибальства буде накладено штраф на громадян від 400 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь вилову та незаконно виловлених водних біоресурсів і на посадових осіб — від 800 до 1500 з конфіскацією знарядь вилову водних біоресурсів і засобів вчинення правопорушення та незаконно виловлених водних біоресурсів.

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Проєктом закону також передбачається: уточнення повноважень державних органів та посадових осіб, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері охорони, раціонального використання і відтворення водних біоресурсів; уточнення положень Законів України «Про тваринний світ» та «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», що дозволить здійснювати рибоохоронні заходи на більш високому рівні.