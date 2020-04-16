Промисловий вилов водних біоресурсів в Азовському морі збільшився майже у чотири рази
Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.
Так, протягом січня-березня українські рибалки виловили у цій водоймі 421 тонну риби та інших водних біоресурсів. За той самий період 2019 року цей показник складав 115 тонн.
З початку 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Україні склав 2 194 тонни. В розрізі водойм видобуто:
- Чорне море – 70 тонн;
- Азовське море – 421 тонна;
- причорноморські лимани – 0,7 тонн;
- р. Дунай – 50 тонн;
- пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 598 тонн;
- Дніпровсько-Бузька естуарна система – 135 тонн;
- водосховища р. Дніпро – 907 тонн: Київське водосховище – 72 тонни, Канівське – 50 тонн, Кременчуцьке – 55 тонн, Кам’янське – 186 тонн, Дніпровське – 183 тонни, Каховське – 362 тонни;
- інші водойми – 12 тонн.
Найбільше протягом січня-березня виловлено таких водних біоресурсів:
- карась сріблястий – 1 128 тонн;
- тюлька, верховодка – 383 тонни;
- лящ – 99 тонн;
- рослиноїдні види риб – 76 тонн;
- плітка – 76 тонн;
- плоскирка – 51 тонна;
- короп, сазан – 47 тонн;
- оселедець чорноморський – 42 тонни.