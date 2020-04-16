Промисловий вилов водних біоресурсів в Азовському морі збільшився майже у чотири рази

За три місяці 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Азовському морі збільшився майже у чотири рази порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Держрибагентства.

Так, протягом січня-березня українські рибалки виловили у цій водоймі 421 тонну риби та інших водних біоресурсів. За той самий період 2019 року цей показник складав 115 тонн.

З початку 2020 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів в Україні склав 2 194 тонни. В розрізі водойм видобуто:

- Чорне море – 70 тонн;

- Азовське море – 421 тонна;

- причорноморські лимани – 0,7 тонн;

- р. Дунай – 50 тонн;

- пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 598 тонн;

- Дніпровсько-Бузька естуарна система – 135 тонн;

- водосховища р. Дніпро – 907 тонн: Київське водосховище – 72 тонни, Канівське – 50 тонн, Кременчуцьке – 55 тонн, Кам’янське – 186 тонн, Дніпровське – 183 тонни, Каховське – 362 тонни;

- інші водойми – 12 тонн.

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Найбільше протягом січня-березня виловлено таких водних біоресурсів:

- карась сріблястий – 1 128 тонн;

- тюлька, верховодка – 383 тонни;

- лящ – 99 тонн;

- рослиноїдні види риб – 76 тонн;

- плітка – 76 тонн;

- плоскирка – 51 тонна;

- короп, сазан – 47 тонн;

- оселедець чорноморський – 42 тонни.