У водоймах України з 1 квітня забороняється вилов риби

У 17-ти регіонах України з 1 квітня розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, у семи областях заборона стартувала раніше.

Про це повідомляє Державне агентство рибного господарства.

"З першого квітня 2020 року в 17 областях України розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів. Йдеться про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, та Чернівецьку області", - йдеться у повідомленні.

У Закарпатській області заборона стартувала ще 15 березня, Київській та Черкаській – 22 березня, а в Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській – 25 березня. Терміни нерестової заборони відрізняються залежно від областей та водойм.

Також до 30 червня включно триває заборона на вилов раків.

У профільному відомстві також нагадли, що з 15 лютого по 30 квітня заборонений будь-який вилов камбали (глоси) у північно-західній частині Чорного моря, причорноморських лиманах, Шаболатському (Будацькому) лимані, ділянці Сухого лиману в межах Овідіопольського району Одеської області та у передгирловому просторі р. Дунай.

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«Суворо закликаю дотримуватися встановлених заборон під час нересту. Адже він відіграє важливу роль у відтворенні природних ресурсів та підтриманні сталих запасів риби. Кожен рибалка повинен починати з себе – не порушувати правил рибальства, а також інформувати про виявлені факти незаконного вилову водних біоресурсів», - наголосив т.в.о. голови Держрибагентства Андрій Яцура.