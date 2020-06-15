У КВУ запевняють, що підстав для перенесення місцевих виборів поки немає

В Україні наразі немає юридичних підстав для перенесення чергових місцевих виборів.

Про це заявив генеральний директор ВГО “комітет виборців України” Олексій Кошель на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На сьогодні немає суттєвих правових підстав говорити про перенесення виборів”, - сказав він.

Експерт нагадав, що вибори в Україні не можуть відбуватися лише за двох підстав — введення воєнного або надзвичайного стану.

“Але досвід багатьох країн світу показує, що навіть в умовах коронавірусу, в умовах пандемії, виборчі процеси можна успішно реалізовувати. Однак до цього потрібно ретельно готуватися”, - підкреслив Кошель.

Водночас він наголосив, що, попри відсутність юридичних підстав для відміни виборів, коронавірус може нести низку загроз для виборчого процесу, над усуненням яких потрібно працювати вже сьогодні. За його словами, зокрема, варто подумати над новини кабінками для голосування, де б не довелося торкатися шторок, про забезпеченість кожного виборця ручками, проведення агітації, розведення виборців у часі в день голосування тощо.

У свою чергу заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик зазначив, що перед ЦВК, урядом, органами місцевого самоврядування у контексті організації виборів стоять два виклики: безпека учасників виборчого процесу, їх захист та фінансовий.

“Але найбільший виклик — це фінансовий. Центральній виборчій комісії зменшені всі фінансові видатки на організацію і проведення виборів. Тільки на організацію місцевих виборів субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам була зменшена більш ніж на 1,2 млрд гривень”, - нагадав Дубовик.

Як повідомлялося, Верховна Рада 13 квітня ухвалила закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Згідно зі змінами, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів зменшена на 1 млрд 154 млн 988 тис. грн.

У затвердженому парламентом законі про Державний бюджет на 2020 рік видатки за цією статтею становили 2 млрд 154 млн 988 гривень.

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Відповідно до статті 141 Конституції України чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дня виборів.