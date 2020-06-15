"Батьківщина" підтримає "радикала" Ляшка на виборах до Ради

ВО "Батьківщина" не буде висувати свого кандидата на виборах до Верховної Ради по округу 208 і підтримає кандидатуру лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це заявила лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко на брифінгу у Верховній Раді в понеділок, 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша команда на нашому спільному засіданні підтримала кандидатуру Олега Ляшка як єдиного кандидата від українських сил по 208-му округу, і ми, безумовно, не будемо висувати свого кандидата, а будемо закликати всі українські сили підтримати єдину кандидатуру. Це буде правильно, і це посилить опозиційну команду у Верховній Раді України", - сказала Тимошенко.

На її думку, на 208-му окрузі єдиним кандидатом від українських сил має бути "людина, яку на цьому окрузі вже підтримує більше 30% людей". Таким кандидатом Тимошенко вважає Олега Ляшка.

Крім того, лідер "Батьківщини" наполягає, щоб вибори на окрузі 208 були проведені негайно.

Як повідомляв Укрінформ, тіло обраного на одномандатному окрузі 208 народного депутата Валерія Давиденка з вогнепальним пораненням голови знайдено ввечері 23 травня в приміщені київського офісу. Кримінальне провадження розслідується за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Центральна виборча комісія 5 червня призначила на 25 жовтня проміжні вибори народного депутата в одномандатному виборчому окрузі 208 (Чернігівська область) у разі виділення бюджетного фінансування.

Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.

Фото: facebook.com/yevheni.kuzmenko