На годину запитань у Раду запросили міністра фінансів і представника Міносвіти
Відповідне рішення ухвалили керівники парламентських фракцій і груп під час засідання погоджувальної ради у понеділок, 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Так, депутати домовилися, що доповідачі виступатимуть по 10 хвилин і згодом 40 хвилин відповідатимуть на запитання парламентаріїв.
Планується, що міністр фінансів доповість про використання коштів держбюджету, виділених в "антикоронавірусний" фонд, а представник Міносвіти виступить з інформацією про проведення зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч.
Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що нинішня епідситуація в Україні дозволяє проведення ЗНО у встановлені терміни, проте визначено показники, за якими прийматиметься остаточне рішення щодо дати ЗНО.
Водночас рішенням уряду проведення пробного ЗНО перенесено в онлайн-режим.