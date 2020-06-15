На годину запитань у Раду запросили міністра фінансів і представника Міносвіти

Парламетарії запросили представників Міністерства освіти і міністра фінансів Сергія Марченка доповісти під час години запитань до уряду у п'ятницю, 19 червня.

Відповідне рішення ухвалили керівники парламентських фракцій і груп під час засідання погоджувальної ради у понеділок, 15 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, депутати домовилися, що доповідачі виступатимуть по 10 хвилин і згодом 40 хвилин відповідатимуть на запитання парламентаріїв.

Планується, що міністр фінансів доповість про використання коштів держбюджету, виділених в "антикоронавірусний" фонд, а представник Міносвіти виступить з інформацією про проведення зовнішнього незалежного оцінювання цьогоріч.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що нинішня епідситуація в Україні дозволяє проведення ЗНО у встановлені терміни, проте визначено показники, за якими прийматиметься остаточне рішення щодо дати ЗНО.

Водночас рішенням уряду проведення пробного ЗНО перенесено в онлайн-режим.